بـ 123 قذيفة مختلفة.. القوات الأوكرانية تشن 33 هجوما خطيرا على دونيستك

أعلنت السلطات في جمهورية دونيستك الشعبية، اليوم الأثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت دونيستك 33 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 123 قذيفة من عيارات مختلفة.

وقال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، في بيان له عبر قناتة على تليجرام، إنه في الـ 24 ساعة الماضية قامت القوات المسلحة الأوكرانية بقصف دونيستك 33 مرة، حيت تم إطلاق 15 قذيفة من عيار 155 ملم على مجور دونيستك، بينما تم إطلاق 17 قذيفة من عيار 152 ملم في جورلوفكا، وفي ياسنوفاتايا تم إطلاق قذيفة واحدة من عيار 155 ملم.

واشار المركز إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعة 123 قذيفة مختلفة الأعيرة على 5 بلدان في دونيستك وهم: جورلوفكا، زايتسيفو، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، وإلينوفكا.

ووفقا للبيان، فنتيجة للقصف الأوكرانية في بلدان دونيستك، أصيبت امرأة من مواليد عام 1958 في قرية فيرخنيتوريتسكوي.