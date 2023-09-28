في 24 ساعة.. القوات الأوكرانية تهاجم بيلجورود الروسية بـ 90 طلقة مدفعية

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 90 ذخيرة مختلفة على منطقة بيلجورود الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف جلادكوف عبر قناته على تطبيق "تيليجرام": "في منطقة شيبيكينسكي، تعرضت قرية بولشيترويتسكوي للقصف المدفعي 12 مرة مما أدي إلى إصابة رجل بشظية في الفخذ ونقله إلى مستشفى مدينة بيلجورود، وهو يتلقى كل المساعدة اللازمة الآن".

وتابع: "نتيجة لذلك القصف تم تضرر النوافذ والواجهات والأسطح والأسوار والمباني الملحقة لمبنى سكني و7 منازل خاصة".

وأوضح أن القوات الأوكرانية أطلقت 6 قذائف هاون على بلدة شيبيكينو، و3 قذائف هاون على قرية موروم، و9 قذائف هاون على قرية مالوميخائيلوفكا، و8 قذائف هاون على قريتي نوفايا تافولجانكا وسيريدا، كما ألقت القوات الاوكرانية شظايا ذخيرة طائرة مسيرة على قرية سيريدا.

وأشار جلادكوف إلى أنه في 27 سبتمبر، قصفت قرية كراسني خوتور بقاذفة قنابل يدوية 3 مرات، كما أسقطت طائرة بدون طيار معادية فوق المنطقة الواقعة بين قريتي سولومينو وتوبلينكا.

وتابع: "في منطقة فالويسكي، قصفت القوات الأوكرانية قرية كوكوييفكا بالبراميل المدفعية مرة واحدة، فيما قصفت قرية دولجوي 5 مرات، بينما في منطقة جرايفورونسكي، أطلقت 28 قذيفة هاون على قرية سبوداريوشينو، و4 قذائف هاون على قريتي بيزيمينو وجلوتوفو".