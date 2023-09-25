بـ 42 قذيفة منها عنقودية.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على دونيستك

أعلن بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية لدى المركز المشترك للسيطرة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية أطلق 42 قذيفة مختلفة الأعيرة على مناطق مأهولة بالسكان في دونيتسك يوم الأحد.

وأضاف بيان البعثة: "نفذ الجيش الأوكراني 7 هجمات بمدفعية عيار 155 ملم بما في ذلك قذائف عنقودية في اتجاه دونيتسك، كما شن 6 هجمات بمدفعية عيار 155 ملم في اتجاه جورلوفسكي".

وأضاف البيان : " كما شنت القوات الأوكرانية في ياسينوفاتسكي هجوم واحد بمدفعية عيار 155 ملم برأس عنقودي، وفي المجموع تم إطلاق 42 وحدة من الذخيرة المتنوعة".

ووفقا للبيان، تعرضت جورلوفكا ودونيتسك وياسينوفاتايا لإطلاق النار، مما أدي إلى أصيبة 5 مدنيين بسبب الضربات الأوكرانية.