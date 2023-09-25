عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ 42 قذيفة منها عنقودية.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على دونيستك

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلن بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية لدى المركز المشترك للسيطرة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية أطلق 42 قذيفة مختلفة الأعيرة على مناطق مأهولة بالسكان في دونيتسك يوم الأحد.

وأضاف بيان البعثة: "نفذ الجيش الأوكراني 7 هجمات بمدفعية عيار 155 ملم بما في ذلك قذائف عنقودية في اتجاه دونيتسك، كما شن 6 هجمات بمدفعية عيار 155 ملم في اتجاه جورلوفسكي". 

وأضاف البيان : " كما شنت القوات الأوكرانية في ياسينوفاتسكي هجوم واحد بمدفعية عيار 155 ملم برأس عنقودي، وفي المجموع تم إطلاق 42 وحدة من الذخيرة المتنوعة".

ووفقا للبيان، تعرضت جورلوفكا ودونيتسك وياسينوفاتايا لإطلاق النار، مما أدي إلى أصيبة 5 مدنيين بسبب الضربات الأوكرانية.

بـ 100 طلقة.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على دونيتسك وتصيب 5 مدنيين

في 24 ساعة.. القوات الأوكرانية تشن 140 هجومًا خطيرًا على بيلجورود الروسية

دونيتسك القوات الأوكرانية الجيش الأوكراني قذائف عنقودية أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميا

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

نفحات الليل معجزات وعجائب لمن أدركها .. اغتنموها

موضوعات متعلقة

صواريخ جراد الروسية تمطر القوات الأوكرانية في دونيتسك

بـ 100 طلقة.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على دونيتسك وتصيب 5 مدنيين

ماذا يعني اختراق القوات الأوكرانية للدفاعات الروسية جنوب باخموت؟

قائد القوات البرية الأوكرانية يعلن عن انتصار كبير ضد روسيا| تفاصيل

ترشيحاتنا

مقاطع مثيرة لأجسادهن| قرار من المحكمة بشأن متهم باستقطاب الفتيات.. تفاصيل الحكاية

18 ألف جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

أرخص سيارة رياضية في مصر موديل 2024 .. اعرف سعرها

تسريبات مصورة تكشف قدرات جبارة لهواتف جوجل Pixel 8 Pro .. فيديو

علامات حب الله للعبد.. 6 أمور تجعلك ممن يحبهم ويحبونه

رئيس الاستخبارات السعودي السابق يعلق على مقابلة بن سلمان مع فوكس نيوز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر الملفت.. لاميتا فرنجية تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

بسبب الزحمة.. راكب يبتكر طريقة غريبة للنوم على قطار هندي

ماذا يفعل الكولاجين للعظام واهميته؟

دارين ماتت| تفاصيل وفاة ابنة نانسي زيدان.. عندما تحولت الكوميديا فجأة إلى بكاء

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ