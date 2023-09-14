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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في 24 ساعة.. القوات الأوكرانية تشن 140 هجومًا خطيرًا على بيلجورود الروسية

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلنت حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة بيلجورود الحدودية حوالي 140 مرة خلال فترة 24 ساعة.

وأوضح جلادكوف عبر قناتة على تليجرام: "في منطقة بيلجورودسكي، تم إطلاق 26 قذيفة مدفعية على قرية شيتينوفكا، و3 قذائف على قرية جورافليوفكا، و6 قذائف مدفعية على قريتي نوموفكا ونيخوتييفكا". 

وأضاف: "بينما في جورافليوفكا أسقطت 3 طائرات بدون طيار مجموعة من الذخائر المتشظية، كما أسقطت دفعة واحدة من الذخائر المتشظية على قرية سولنتسيفكا، ولم تقع إصابات أو دمار في أي من القرى".

وفقًا حاكم منطقة بيلجورود، تم إطلاق قذيفتين من نظام جراد لإطلاق الصواريخ على مشارف قرية أورازوفو في منطقة بلدية فالويسكي، مما لم يسفر عن وقوع إصابات وتحطمت النوافذ في اثنين من المرافق الاجتماعية المجتمعية.

وتابع: "في تلك المنطقة، قصفت المدفعية الأوكرانية قرية فيريجوفكا حيث أطلقت 11 قذيفة هاون على قرية دولجوي في منطقة فيديليفسكي، وأسقط نظام دفاع جوي روسي طائرة بدون طيار فوق قرية توليانكا في منطقة بيلجورودسكي".

وأوضح جلادكوف أن طائرة بدون طيار الأوكرانية أسقطت مجموعة من الذخائر المتشظية على مجتمع بلوتفيانكا الزراعي في منطقة فولوكونوفسكي؛ وأطلقت 13 وقذيفتي هاون على أطراف قرية جوركوفسكي وقرية موكرايا أورلوفكا على التوالي، كما تم إطلاق 10 قذائف هاون على نقطة تفتيش جرايفورون الحدودية في منطقة بلدية جرايفورونسكي دون وقوع إصابات أو أضرار.

وبحسب جلادكوف، فقد تعرضت بلدة شبيكينو للقصف المدفعي، حيث تم تسجيل 16 ضربة، وتضررت الجدران الخارجية لمطعم، بالإضافة إلى مبنى إداري وخدمي في مؤسسة صناعية، كما أطلقت 7 قذائف هاون على قرية سيريدا وست قذائف هاون على مجتمع ماريينو الزراعي وقرية بيليانكا، مما أدى إلى تدمير آلة تحريك التربة التي كانت تعمل بالقرب من الحدود.

وأضاف: "تم إسقاط جولة واحدة من الذخائر المتشظية من طائرة بدون طيار في قرية موروم، ولكن بدون وقوع إصابات أو أضرار، تعرضت قرية نوفايا تافولجانكا للقصف من قاذف قنبلة يدوية وقذيفة هاون مع تسجيل 10 ضربات بالقنابل اليدوية و5 قذائف هاون".

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