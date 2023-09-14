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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بطائرة بدون طيار.. القوات الأوكرانية تشن هجوما على روسيا

طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار

قال ألكسندر بوجوماز، حاكم منطقة بريانسك الحدودية الروسية، إن الدفاعات الجوية لـ وزارة الدفاع الروسية أسقطت طائرة بدون طيار أوكرانية فوق منطقة بريانسك.

وأوضح بوجوماز عبر حسابة على تليجرام: "حاولت القوات الأوكرانية تنفيذ هجوم آخر بطائرة بدون طيار على بريانسك، ولكن دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية الطائرة فوق المنطقة، ولم تقع إصابات أو أضرار".

وفي وقت سابق، قال حاكم منطقة بريانسك إنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة لثلاث هجمات أخرى بطائرات بدون طيار على منطقتين أخريين وبلدية ستارودوب. وتعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية صدت القوات الروسية هجومًا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسني ليمان، وفقد العدو أكثر من 50 جنديًا.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها: "في منطقة كراسني ليمان، صدت وحدات المجموعة القتالية المركزية، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، هجومًا لمجموعة هجومية من اللواء الميكانيكي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية تشيرفونايا ديبروفا، بجمهورية لوجانسك الشعبية".

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