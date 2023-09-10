مصرع 50 جنديا.. القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على منطقة كراسني ليمان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية صدت القوات الروسية هجومًا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسني ليمان، وفقد العدو أكثر من 50 جنديًا.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها: "في منطقة كراسني ليمان، صدت وحدات المجموعة القتالية المركزية، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، هجومًا لمجموعة هجومية من اللواء الميكانيكي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية تشيرفونايا ديبروفا، بجمهورية لوجانسك الشعبية".

ويشار إلى أن خسائر العدو بلغت أكثر من 50 عسكريا ومركبة قتالية مدرعة وشاحنتين صغيرتين ومنظومتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز "جفوزديكا" ومدفع هاوتزر من طراز D-30".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أيضًا، أنه في منطقتي تشيرفونا ديبروفا وكوزمين، صدت القوات المسلحة الروسية القوات الأوكرانية والمعدات التابعة للواء 12 من القوات الخاصة آزوف، واللواء الخامس من الحرس الوطني الأوكراني، واللواء الميكانيكي 67 من القوات المسلحة الأوكرانية.