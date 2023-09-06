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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف نادر.. القوات الروسية تنسحب من مدينة روبوتين الأوكرانية

القوت الروسية تنسحب
القوت الروسية تنسحب من مدينة روبوتين الاوكرانية

 

اعترف مسؤول معين من قبل روسيا في أوكرانيا بأن قوات موسكو قد انسحبت من مدينة روبوتين الأوكرانية، بعد أكثر من أسبوع من إعلان كييف استعادتها.

 

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال يفجيني باليتسكي، المسؤول الأعلى الذي عينته موسكو في منطقة زابوريجيا، في مقابلة تلفزيونية إن الجيش الروسي قد انسحب لما أسماه "أسباب تكتيكية".

 

ونقلت وكالة الأنباء RBC عن باليتسكي قوله: "تخلى الجيش الروسي - تخلى عنها تكتيكيا - عن هذه المقاطعة لأن البقاء على سطح مكشوف عندما لا تكون هناك طريقة للحفر بالكامل ... ليس منطقيا بشكل عام. لذلك انتقل الجيش الروسي إلى التلال".

 

ولم تعترف روسيا من قبل بخسارة روبوتين، التي أعلنت أوكرانيا عن استعادتها في 28 أغسطس.

 

وفي تحديثها اليومي يوم الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها صدت هجومين أوكرانيين بالقرب من روبوتين.

 

وبعد أكثر من 18 شهرا من الحرب الروسية، تقول أوكرانيا إنها تكتسب أرضية واخترقت الخط الأول من التحصينات الروسية في عدة أماكن على الخط الأمامي، على الرغم من التصريحات المتكررة من موسكو بأن الهجوم المضاد لأوكرانيا الذي دام ثلاثة أشهر كان فاشلا.

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