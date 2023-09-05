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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الأوكرانية تخترق دفاعات “أنياب التنين” الروسية في الجنوب

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية تقاتل على مشارف باخموت في منطقة دونيتسك، لكنها لم تتمكن بعد من استعادة المدينة من السيطرة الروسية.

وأوضحت أن “الجائزة الحقيقية، والجزء الاستراتيجي الحقيقي من هذا الهجوم المضاد هو الجنوب”، في إشارة إلى الهجوم المضاد الأوكراني في منطقة زابوريجيا.

وقال معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، إن اللقطات الجغرافية التي تم تحديدها تشير إلى أن القوات الأوكرانية اخترقت دفاعات “أنياب التنين” الروسية الهائلة في غرب زابوريجيا.

وقالت “فرانس برس”: “ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان الأوكرانيون قد تمكنوا من إنشاء مواقع ثابتة تتجاوز تلك المواقع الدفاعية الروسية أم أن الأمر مجرد هجوم”.

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وأضافت: “لكن هناك بالتأكيد أمل هنا في أوكرانيا أنه بمجرد اجتياز القوات الأوكرانية خط الدفاع الأول القوي للغاية، فإن الخطوط اللاحقة لن تكون قوية ولن تكون مأهولة بشكل جيد، وقد تكون قادرة على التقدم بشكل أسرع”.

باخموت القوات الأوكرانية أوكرانيا زابوريجيا الهجوم المضاد الأوكراني

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