غضب كبير في واشنطن.. أمريكا تستعد لإجبار أوكرانيا على التفاوض مع روسيا

قال موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي، إن أمريكا تشعر بخيبة أمل متزايدة إزاء الطريقة التي تشن بها القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا.

وحسب الموقع، قال “المسؤولون الأمريكيون إن القادة الأوكرانيين يقسمون قواتهم بالتساوي بين شرق البلاد وجنوبها، في حين يتعين عليهم تعزيزها بشكل أكبر في الجنوب. ويحثون أوكرانيا على شق طريقها عبر حقول الألغام الروسية الشاسعة، حتى لو كان ذلك يعني اتخاذ إجراءات ثقيلة الخسائر”.

وأضاف: “بدأ المسؤولون الأمريكيون في التعبير عن شكوكهم حول صحة تصرفات اوكرانيا ”، مشيرا إلي أن “هذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الدعم لأوكرانيا والتهديد بالهجوم المضاد”.

وتابع: “على هذه الخلفية، تُسمع بشكل متزايد أصوات مفادها أنه قد يكون الوقت قد حان لكي تبدأ اوكرانيا مفاوضات مع روسيا”.

وأوضح الموقع أن "عدم إحراز تقدم في أوكرانيا خلال الشهرين الماضيين، على العكس من ذلك، ينبغي أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ للقادة الغربيين. ورد فعلهم اليوم سوف يحدد المشهد الجيوسياسي لعقود قادمة".