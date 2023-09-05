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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمنع انهيار المزارع الصغيرة.. قرار عاجل من بولندا ضد أوكرانيا

أوكرانيا وبولندا
أوكرانيا وبولندا

قال وزير الزراعة البولندي السابق، يان كرزيستوف أردانوفسكي، اليوم الثلاثاء، إن بولندا لن تستورد الحبوب الأوكرانية حتى بعد سبتمبر ، مؤكدا أن وارسو لن ترفع الحظر.

وقال أردانوفسكي: "في 15 سبتمبر، لن تصل الحبوب الأوكرانية إلى بولندا.. هذا بيان واضح لرئيس الوزراء والحكومة".

وأشار إلى أن السلطات لا تستطيع تخيل تكرار الوضع العام الماضي، عندما كان هناك تدفق للحبوب ومنتجات أخرى من أوكرانيا إلى بولندا.

ويعد دخول منتجات أوكرانيا لسوق الاتحاد الأوروبي، حلما لـ كييف لأنها "سوق مربحة لأسعار مستقرة وعالية”، ولكن نتيجة وصول المنتجات الأوكرانية قد يكون انهيار المزارع الصغيرة في أوروبا.

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في وقت سابق، قال وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي، روبرت تيلوس، إن بلغاريا وبولندا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا وافقت على مناشدة المفوضية الأوروبية لتمديد الحظر المفروض على واردات الحبوب من أوكرانيا حتى نهاية العام.

اوروبا بولندا وارسو الحبوب الأوكرانية أوكرانيا

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