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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم يعد له حاجة.. بولندا تغلق أكبر مركز لإيواء لاجئي أوكرانيا

أوكرانيون
أوكرانيون

قررت بولندا، إغلاق مركز لاستقبال اللاجئين الأوكران، بالقرب من العاصمة وارسو؛ ما أدى إلى إثارة حالة من الجدل والصدمة، حيث لا زال عدد من سكانه يحتاجون إلى الرعاية.

وحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، يعد هذا أكبر مركز للاجئين تم تخصيصه للأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي، حيث يقع بالقرب من مجمع التسوق “Ptak Expo” في قرية نادارزين، بالقرب من وارسو، وكان يوجد به 300 لاجئ أوكراني.

ووفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، أغلقت السلطات في بولندا، المركز، يوم الخميس، بينما كان حوالي 300 لاجئ لا يزالون يعيشون في المنشأة، ما تطلب نقلهم إلى أماكن أخرى.

والجمعة، تم تأكيد القرار والذي تطلب النقل المفاجئ للسكان، حيث بررت السلطات البولندية تصرفها، بأن من غير المنطقي استخدام مساحات ضخمة تعود لمجمع التسوق لإيواء ودعم الأوكرانيين، في حين لم يتم تحذير اللاجئين أنفسهم بشأن الإغلاق.

وكان نحو 1.5 مليون أوكراني سجلوا طلبًا للحماية المؤقتة في بولندا في عام 2022، في حين سافر ملايين آخرين عبر بولندا إلى بلدان أخرى.

وتم الترحيب بالعديد من الأوكرانيين في منازل خاصة كجزء من جهود الإغاثة الضخمة التي نظمها المجتمع المدني البولندي، لكن السلطات فتحت أيضا العديد من المراكز لإيوائهم.

وكان المركز في نادرزين، الذي تم إنشاؤه على أرض مركز معارض على مشارف وارسو، يأوي ما يصل إلى 9000 أوكراني في ربيع عام 2022.

وقالت داجمارا زاليوسكا، المتحدثة باسم مقاطعة مازوفيا حيث يقع المركز، إن نادرزين كان من المفترض دائما أن يكون مأوى مؤقتًا للاجئين.

وأضافت أن إغلاق المركز أصبح مبررا لأن "عدد اللاجئين من أوكرانيا الذين يصلون إلى مازوفيا لا يكاد يذكر"، مؤكدة أن الإغلاق كان جزءا من "إعادة تنظيم نظام مساعدة اللاجئين بأكمله" في جميع أنحاء بولندا.

لكن على جانب آخر، قالت ألينا أونيشوكزوك، وهي عاملة إغاثة في مركز آخر للاجئين في وارسو، إن القرار جعلها تبكي.

وأشارت إلى أن امرأة أوكرانية اتصلت بها لتخبرها بإغلاق المركز وعدم السماح للاجئين بدخوله.

بولندا وارسو إستقبال اللاجئين الأوكرانيين أكبر مركز للاجئين الحرة الأمريكية

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