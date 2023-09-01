مروحية تحلق على ارتفاع منخفض.. بولندا تنتهك حدود بيلاروسيا

أعلنت السلطات في بيلاروسيا، أن مروحية عسكرية بولندية، انتهكت الحدود البيلاروسية.

وسُجِّلَ الانتهاك للمجال الجوي، بعد ظهر اليوم الجمعة، 1 سبتمبر 2023، في منطقة بيريستوفيتسكي، التابعة لـ جرودنو في بيلاروسيا، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وقالت لجنة الحدود في بيلاروسيا: "عبرت المروحية العسكرية البولندية من طراز Mi-24 حدود الدولة على ارتفاع منخفض للغاية، وحلقت على عمق 1200 متر داخل أراضي بيلاروسيا، ثم عادت".

وأبلغ الجانب البيلاروسي، وارسو، بهذا الحادث.

وفي وقت سابق، ذكرت لجنة الحدود في بيلاروسيا، أنه في 30 أغسطس، انتهك الجيش المسلح في لاتفيا الحدود البيلاروسية.