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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أصبحت غير لائقة.. لماذا يمنع الغرب بدء مفاوضات السلام في أوكرانيا؟

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قالت صحيفة “نويه تسورخر تسايتونج” السويسرية، إن الحديث عن حل سلمي للصراع في أوكرانيا أصبح غير لائق تقريبا في الغرب، مؤكدة أن مفاوضات السلام يجب أن تبدأ الآن.

وأوضحت الصحيفة، أن "الدعوة إلى السلام في أوكرانيا أصبحت غير لائقة تقريبا في الغرب.. معظم السياسيين يتجنبون هذا المصطلح.. أي شخص يريد السلام يعتبر ساذجا”.

وأضافت أن “ممثلي الغرب، وجميعهم تقريبًا من أنصار أوكرانيا، يعتقدون أنه من الضروري فقط تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وكل شيء آخر سوف يقع عاجلاً أم آجلاً في مكانه بفضل الروح القتالية البطولية لأوكرانيا".

وأشارت إلى أن “الغرب يطلق على الصراع في أوكرانيا وصف “حربه”، في حين يكتفي برعاية وتدريب الجنود الأوكرانيين، ولكن ليس للحظة واحدة في تعريض حياة مواطنيه للخطر".

وأكدت الصحيفة أنه “يبدو أن الصراع سيستمر حتى تستنزف أوكرانيا مواردها، حتى تبدأ الكمية الهائلة من دماء الجنود الأوكرانيين التي سفكتها بسبب التقدم أو التراجع لعدة كيلومترات في الجبهة تبدو بشعة".

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وأضافت أنه "من المحتمل أن يأتي وقت سيتم فيه إجراء حساب حاسم بين الأرض والحياة: ما قيمة الأرض إذا مات الأشخاص الذين كان بإمكانهم العيش فيها؟ ثم سيأتي وقت المفاوضات".

ولفتت إلى أنه ينبغي النظر في إمكانية إجراء المفاوضات اليوم، دون انتظار حدوث مثل هذا السيناريو فعلياً.

وأوضحت الصحيفة السويسرية، أنه "في مرحلة ما، سوف تصمت الأسلحة في أوكرانيا. لماذا لا نتحدث عن ذلك؟ فقط المتهكمون هم الذين سيكونون مهتمين بسنوات عديدة من المذبحة".

أوكرانيا الغرب

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