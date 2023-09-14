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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ 5 زوارق بحرية.. القوات الروسية تحبط هجومًا أوكرانيًا خطيرًا على سفينه حرية

السفينه الروسية سيرجي
السفينه الروسية سيرجي كوتوف

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة سفينة دورية تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي سيرجي كوتوف باستخدام 5 زوارق آلية غير مأهولة في البحر الأسود، وتم إحباطها وتدمير الزوارق.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها: "حاولت القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة سفينة دورية تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي سيرجي كوتوف باستخدام 5 زوارق آلية ذاتية الحركة في البحر الأسود". 

وأضافت الدفاع الروسية: "ولكن تم صد هجوم القوات الأوكرانية على السفينة الروسية، وتدمير الزوارق البحرية من خلال الأسلحة الموجودة على متن السفينة الروسية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.

وأوضحت الدفاع الروسية: "تم إحباط محاولة هجوم إرهابي قامت بها القوات الأوكرانية على منشآت في الأراضي الروسية باستخدام طائرات بدون طيار، ولكن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 11 طائرة منها فوق جمهورية القرم".

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