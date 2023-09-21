بـ 100 طلقة.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على دونيتسك وتصيب 5 مدنيين

قال المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، إن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 100 طلقة من ذخائر مختلفة على مناطق سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان له عبر قناتة على تيليجرام: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 26 حالة إطلاق نار من قبل تشكيلات مسلحة أوكرانية، حيث تم إطلاق نحو 103 وحدات من ذخائر مختلفة".

وأضاف أنه في منطقة دونيتسك شن الجيش الأوكراني 10 هجمات قصف باستخدام صاروخ مضاد للرادار AGM-88 HARM ومدفع 155 ملم، وفي منطقة جورلوفكا، سجل المراقبون 16 قصفًا باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والمدفعية 152 ملم و155 ملم، بما في ذلك الذخائر العنقودية.

وفقًا للمركز المشترك للتنسيق والتعاون، أصيب 5 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة خلال الـ 24 ساعة الماضية في المنطقة، كما قُتل شخص واحد.