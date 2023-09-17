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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد القوات البرية الأوكرانية يعلن عن انتصار كبير ضد روسيا| تفاصيل

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على قرية كليششيفكا الشرقية على الجانب الجنوبي من باخموت، والتي أعلن الروس سيطرتهم عليها في يناير.

وكتب سيرسكي، في منشور على “تليجرام”: “تم تطهير كليششيفكا من الروس وتم تحريرها”.

وفي وقت سابق، قال سيرسكي، إن الوضع على طول خط المواجهة الشرقي لا يزال صعبا والمهمة الرئيسية للقوات الأوكرانية هي ضمان وجود حركة دفاعية قوية ومنع خسارة المعاقل التي تم السيطرة عليها من الروس.

وكتب سيرسكي، في منشور على “تليجرام”: “العدو لا يتخلى عن خططه للوصول إلى المناطق الحدودية”.

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وأضاف: "مهمتنا الرئيسية هي ضمان وجود دفاع موثوق  وقوي، لمنع خسارة معاقلنا ومواقعنا في اتجاهي كوبيانسك وليمانسك، وكذلك المضي قدمًا بنجاح والوصول إلى الخطوط المحددة في اتجاه باخموت".

باخموت كليششيفكا قائد القوات البرية الأوكرانية أوكرانيا

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