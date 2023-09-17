قائد القوات البرية الأوكرانية يعلن عن انتصار كبير ضد روسيا| تفاصيل

قال قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على قرية كليششيفكا الشرقية على الجانب الجنوبي من باخموت، والتي أعلن الروس سيطرتهم عليها في يناير.

وكتب سيرسكي، في منشور على “تليجرام”: “تم تطهير كليششيفكا من الروس وتم تحريرها”.

وفي وقت سابق، قال سيرسكي، إن الوضع على طول خط المواجهة الشرقي لا يزال صعبا والمهمة الرئيسية للقوات الأوكرانية هي ضمان وجود حركة دفاعية قوية ومنع خسارة المعاقل التي تم السيطرة عليها من الروس.

وكتب سيرسكي، في منشور على “تليجرام”: “العدو لا يتخلى عن خططه للوصول إلى المناطق الحدودية”.

وأضاف: "مهمتنا الرئيسية هي ضمان وجود دفاع موثوق وقوي، لمنع خسارة معاقلنا ومواقعنا في اتجاهي كوبيانسك وليمانسك، وكذلك المضي قدمًا بنجاح والوصول إلى الخطوط المحددة في اتجاه باخموت".