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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يختارون الاستسلام.. روسيا تفضح القوات الأوكرانية في زابوروجيا

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن مجموعة من القوات الأوكرانية استسلمت بالقرب من مستوطنتي رابوتينو وبياتيكاتكا في اتجاه زابوروجيا، حيث يقوم الأوكرانيون بمحاولات غير مجدية لمهاجمة مواقع مجموعة قتالية روسية.

وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "قامت الوحدات الأوكرانية في تجاه زابوروجيا بمحاولات غير مجدية لمهاجمة مواقع مجموعة قتالية روسية بالقرب من محليتي رابوتينو وبياتيكاتكا".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الدول الغربية تبالغ في تقديراتها، فالجنود الأوكرانيون يختارون الاستسلام للقوات الروسية بدلاً من الموت في ساحة المعركة.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية تكبدت بالفعل آلاف الضحايا في اتجاه زابوروجيا أثناء قيامها بمحاولات لشن هجوم مضاد.

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