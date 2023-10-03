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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر فادحة.. القوات الأوكرانية تفقد المئات من الجنود في دونيستك |تفاصيل

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قال إيجور كيماكوفسكي، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إن أوكرانيا فقدت عدة مئات من قواتها بالقرب من مدينة أوجليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف "خلال الأيام القليلة الماضية، فقدت القوات الأوكرانية عدة مئات من جنوده في الجزء الجنوبي من منطقة أوجليدار وحدها".

وبحسب كيماكوفسكي، فإن القوات الأوكرانية في عجلة من أمرها لتحقيق إنجازات في جهودها الهجومية قبل حلول موسم الخريف الطيني.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم المجموعة الجنوبية العسكرية الروسية، جورجي مينيساشفيلي، أن القوات الروسية صدت 8 هجمات أوكرانية في منطقتي أرتيوموفسك "باخموت" وأفدييفكا، حيث تجاوزت خسائر القوات الأوكرانية 300 جندي.

وأوضح مينيساشفيلي: "صدت وحدات المجموعة القتالية الجنوبية 8 هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية في منطقتي أرتيوموفسك "باخموت" أفدييفكا".

وأضاف أن خسائر القوات الأوكرانية جراء هجومها بلغ أكثر من 300 جندي ونظام مدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب وسلاح D-20 ودبابتين ومركبة قتال مشاة ميكانيكية، وقاذفتي صواريخ مضادة للطائرات من طراز ستريلا-10، ومحطة استخبارات الإشارات، بالإضافة إلى 7 مركبات و8 طائرات مسيرة.

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