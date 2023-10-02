مصرع 300 جندي.. القوات الروسية تصد 8 هجمات أوكرانية خطيرة في منطقتين

أعلن المتحدث باسم المجموعة الجنوبية العسكرية الروسية، جورجي مينيساشفيلي، أن القوات الروسية صدت 8 هجمات أوكرانية في منطقتي أرتيوموفسك "باخموت" وأفدييفكا، حيث تجاوزت خسائر القوات الأوكرانية 300 جندي.

وأوضح مينيساشفيلي: "صدت وحدات المجموعة القتالية الجنوبية 8 هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية في منطقتي أرتيوموفسك "باخموت" أفدييفكا".

وأضاف أن خسائر القوات الأوكرانية جراء هجومها بلغ أكثر من 300 جندي ونظام مدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب وسلاح D-20 ودبابتين ومركبة قتال مشاة ميكانيكية، وقاذفتي صواريخ مضادة للطائرات من طراز ستريلا-10، ومحطة استخبارات الإشارات، بالإضافة إلى 7 مركبات و8 طائرات مسيرة.

وأشار مينيساشفيلي إلى أن مجموعة القتال الجنوبية الروسية قامت بمساعدة الطيران، بتدمير مستودعا للمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة دونيتسك، كما تم تدمير موقع انتشار مؤقت للواء 110 الميكانيكي ولواء الهجوم الجوي 79 التابع للجيش الأوكراني في نوفوميخيلوفكا وأفدييفكا.