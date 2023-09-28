القوات الروسية تحبط هجومًا أوكرانيًا خطيرًا على منطقة بريانسك الحدودية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قامت بمحاولة لمهاجمة منشآت على الأراضي الروسية باستخدام طائرة بدون طيار، حيث تم اعتراض طائرة بدون طيار فوق منطقة بريانسك الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "هذا الصباح، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على منشآت على الأراضي الروسية باستخدام طائرة بدون طيار".

وأضحت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت طائرة أوكرانية بدون طيار فوق منطقة بريانسك الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

ومن جانيه، قال حاكم المنطقة ألكسندر بوجوماز عبر قناته على تيليجرام في وقت سابق، أنه تم التشويش على طائرة بدون طيار كانت تستهدف بريانسك هذا الصباح، لافت إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار.