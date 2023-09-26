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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أدلة على جرائم حرب.. الأمم المتحدة تكشف فضائح القوات الروسية في أوكرانيا

صدى البلد

أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا، في آخر تحديث لها اليوم الثلاثاء، أن هناك أدلة مستمرة على أن القوات المسلحة الروسية ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا، بما في ذلك الهجمات غير القانونية بالأسلحة المتفجرة، والهجمات التي تضر بالمدنيين، والتعذيب، والعنف الجنسي، والهجمات على البنية التحتية للطاقة.


وخلال عرض تقديمي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أفادت اللجنة بأنها وثقت هجمات بالأسلحة المتفجرة على المباني السكنية، ومرفق طبي وظيفي، ومحطة سكة حديد، ومطعم، ومحلات تجارية، ومستودعات تجارية. وقد أدت هذه الهجمات إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وإلحاق أضرار أو تدمير المرافق الرئيسية، وتعطيل الخدمات والإمدادات الأساسية.


وأعربت اللجنة عن أسفها لاستمرار شن الهجمات التي تؤثر على المدنيين والمؤسسات الطبية، التي تتمتع بوضع الحماية.


كما تحقق اللجنة في سبب خرق سد نوفا كاخوفكا وتأثيره على السكان المدنيين.


وتشير تحقيقات اللجنة في خيرسون وزابوريجيا إلى الاستخدام الواسع النطاق والمنهجي للتعذيب من قبل القوات المسلحة الروسية ضد الأشخاص المتهمين بأنهم جواسيس للقوات المسلحة الأوكرانية. وفي بعض الحالات، تسبب التعذيب بوحشية في وفاة الضحية.


وصرحت إحدى الضحايا التي عانت من التعذيب من خلال الصدمات الكهربائية: "في كل مرة أجبت فيها أنني لا أعرف أو لا أتذكر شيئا، أعطوني صدمات كهربائية  لا أعرف كم من الوقت استمرت. لكنني شعرت وكأنها أبدية".


ووجدت اللجنة أنه في منطقة خيرسون، اغتصب الجنود الروس النساء وارتكبوا عنفا جنسيا ضدهم اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و83 عاما. وفي كثير من الأحيان، تم احتجاز أفراد الأسرة في غرفة مجاورة وبالتالي أجبروا على سماع الانتهاكات التي تحدث.


ومن بين العواقب المدمرة العديدة للأطفال، واصلت اللجنة التحقيق في الحالات الفردية لعمليات النقل المزعومة للقاصرين من قبل السلطات الروسية إلى الاتحاد الروسي، مشيرة لوجود نقص في الوضوح والشفافية بشأن المدى الكامل للأطفال المنقولين وظروفهم وفئاتهم.


وقالت اللجنة إنها تشعر أيضا بالقلق إزاء مزاعم الإبادة الجماعية في أوكرانيا. على سبيل المثال، قد يشكل بعض الخطاب الذي نقلته الدولة الروسية ووسائل الإعلام الأخرى تحريضا على الإبادة الجماعية. وتواصل اللجنة تحقيقاتها بشأن هذه القضايا.


وكررت اللجنة الإعراب عن قلقها العميق إزاء حجم وخطورة الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، وأكدت على الحاجة إلى المساءلة. كما أشارت إلى ضرورة قيام السلطات الأوكرانية بالتحقيق بسرعة ودقة في حالات الانتهاكات القليلة التي ارتكبتها قواتها.


وآخر تحديث للجنة مجلس حقوق الإنسان هو استمرار لتقاريرها السابقة، بما في ذلك ورقة غرفة الاجتماعات مع نتائج مفصلة، الصادرة في 29 أغسطس 2023.

 

ومنذ إنشائها، سافرت اللجنة أكثر من عشر مرات إلى أوكرانيا. وفي سياق تحقيقاتها، التقى أعضاؤها ومحققوها بالسلطات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة.

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