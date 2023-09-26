بأمر بوتين.. مدفيديف يزور القوات الروسية قرب خط المواجهة مع أوكرانيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، إنه زار القوات بالقرب من خط المواجهة في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، بناء على أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف مدفيديف، الذي شغل سابقا منصب الرئيس ورئيس الوزراء: “بناء على تعليمات من الرئيس، قمت بزيارة ميدان الرماية بالقرب من خط التماس على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مدفيديف، أن الخيارات أمام روسيا لتجنب الصراع مع الناتو تصبح أقل مع تحوله لحلف فاشي.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن الأحداث الأخيرة المحيطة بروسيا تترك لها خيارات أقل فأقل باستثناء الصراع المباشر مع "الناتو"، الذي تحول إلى كتلة فاشية بشكل علني.