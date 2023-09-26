حفتر يصل روسيا.. والجيش الليبي يكشف عن سبب الزيارة

وصل قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء إلى روسيا في زيارة عمل يلتقي خلالها بعدد من المسئولين الروس لبحث بعض الملفات الثنائية.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن زيارة حفتر إلى روسيا جاءت "بناء على الدعوة الواردة من دولة روسيا الاتحادية"، بحسب ما أوردته بوابة الوسط الليبية.

وأوضحت أن قائد الجيش الليبي سيجري "محادثات مع المسؤولين الروس حول تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وكان في استقبال حفتر لدى وصوله نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بيك يوفكيورف، وأجريت له مراسم استقبال رسمية عزف خلالها النشيد الوطني للدولتين ترحيبا بالزيارة.