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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية التونسي يزور روسيا و"الحبوب" على رأس المباحثات

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي ونظيره التونسي في موسكو

بحث وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تجاوز تداعيات أزمة كوفيد 19.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها، إن "عمار" التقى في موسكو مع لافروف، ورافق وزير الخارجية التونسي، المديرة العامة لديوان الحبوب التي أجرت من جهتها مباحثات مع السلطات الروسية المعنية بشأن توريد الحبوب إلى تونس بأسعار تفضيلية. 

وأوضحت الخارجية التونسية أن عمار ولافروف أعربا عن استعدادهما لدفع التعاون - وذلك في كنف الاحترام المتبادل وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية - في مختلف المجالات لاسيّما التجارية والاقتصادية وخاصة توريد الحبوب والأسمدة ومواد الطاقة، علاوة على السياحة. 

جانب من الزيارة

وأكدا عزمهما على العمل من أجل عقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة في الفترة القادمة فضلاً عن استكمال المفاوضات حول مشاريع الاتفاقات الثنائية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين. 

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضيّة الفلسطينية ومسؤولية المجموعة الدولية المتعلقة بحماية الشعب الفلسطيني واحترام الشرعيّة الدولية بالإضافة إلى إصلاح نظام الحوكمة الدولي ومقاومة الهجرة غير النظامية والشبكات الاجرامية المرتبطة بها.

وزير الخارجية التونسي روسيا لافروف أزمة كوفيد 19 وزير الخارجية التونسي نبيل عمار

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