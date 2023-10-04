القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا خطيرا على شبه جزيرة القرم |تفاصيل

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن طائرات تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية أوقفت فريق هبوط أوكراني حاول الوصول إلى كيب ترهانكوت غرب شبه جزيرة القرم على متن قارب سريع و3 دراجات مائية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية ضد منشآت في روسيا في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".

وأوضحت الوزارة: "منعت طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية قوة هجومية أوكرانية كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم، حيث كان من المفترض أن يتم تنفيذ عملية تسلل باتجاه كيب ترهانكوت باستخدام زورق سريع و3 دراجات مائية".

وعلى جانب آخر، اكتشفت وحدات الدفاع الجوي الروسية المناوبة 31 طائرة بدون طيار أوكرانية وأسقطتها فوق مناطق بيلجورود وبريانسك وكورسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية اكتشفت ودمرت صاروخاً أوكرانيا مضاداً للسفن من طراز "نبتون" فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.