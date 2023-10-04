بالذخائر العنقودية.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على منطقة بريانسك الروسية

أعلن حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوجوماز، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية أطلقت ذخائر عنقودية على 4 مناطق في منطقة بريانسك الحدودية الروسية، ولم تقع إصابات.

وأضاف بوجوماز عبر قناته على تطبيق تيليجرام، أنه تم استخدام قاذفات صواريخ متعددة، مما أدى إلى أضرار جزئية للعديد من المنازل والمباني الملحقة، واصفا إيها بأعمال إرهابية أوكرانية.



وبحسب حاكم منطقة بريانسك، فإن خدمات الطوارئ تعمل حاليًا في مكان الحادث، لافتا إلى أن اللجان المحلية تعاين المناطق المتضررة، وتحدد الآثار والأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأمس الثلاثاء، أعلن بوجوماز أن أوكرانيا أطلقت ذخائر عنقودية على قرية روسية قرب الحدود الأوكرانية اليوم الثلاثاء مما أدى إلى إلحاق أضرار بعدة منازل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، كشف بوجوماز عبر تطبيق تيليجرام، أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات جراء القصف الذي استهدف قرية كليموفو.