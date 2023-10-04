عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالذخائر العنقودية.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على منطقة بريانسك الروسية

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلن حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوجوماز، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية أطلقت ذخائر عنقودية على 4 مناطق في منطقة بريانسك الحدودية الروسية، ولم تقع إصابات.

 

وأضاف بوجوماز عبر قناته على تطبيق تيليجرام، أنه تم استخدام قاذفات صواريخ متعددة، مما أدى إلى أضرار جزئية للعديد من المنازل والمباني الملحقة، واصفا إيها بأعمال إرهابية أوكرانية.


وبحسب حاكم منطقة بريانسك، فإن خدمات الطوارئ تعمل حاليًا في مكان الحادث، لافتا إلى أن اللجان المحلية تعاين المناطق المتضررة، وتحدد الآثار والأضرار الناجمة عن الهجوم.

 

وأمس الثلاثاء، أعلن بوجوماز أن أوكرانيا أطلقت ذخائر عنقودية على قرية روسية قرب الحدود الأوكرانية اليوم الثلاثاء مما أدى إلى إلحاق أضرار بعدة منازل.

 

ووفقا لوكالة "رويترز"، كشف بوجوماز عبر تطبيق تيليجرام، أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات جراء القصف الذي استهدف قرية كليموفو.

خسائر فادحة.. القوات الأوكرانية تفقد المئات من الجنود في دونيستك |تفاصيل

بـ 123 قذيفة مختلفة.. القوات الأوكرانية تشن 33 هجوما خطيرا على دونيستك

القوات الأوكرانية ذخائر عنقودية بريانسك منطقة بريانسك الحدودية الروسية أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

غيابات بالجملة في لقاء الأهلي وإنبي بـ كأس مصر.. الأسماء مفاجأة

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

أنا أقدم منه.. نجم الزمالك يكشف حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

سعر الذهب اليوم.. استقرار في ثمن المعدن الأصفر

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

خسائر فادحة.. القوات الأوكرانية تفقد المئات من الجنود في دونيستك |تفاصيل

بـ 123 قذيفة مختلفة.. القوات الأوكرانية تشن 33 هجوما خطيرا على دونيستك

في 24 ساعة.. القوات الأوكرانية تهاجم بيلجورود الروسية بـ 90 طلقة مدفعية

يختارون الاستسلام.. روسيا تفضح القوات الأوكرانية في زابوروجيا

بـ 42 قذيفة منها عنقودية.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على دونيستك

صواريخ جراد الروسية تمطر القوات الأوكرانية في دونيتسك

بـ 100 طلقة.. القوات الأوكرانية تشن هجوما خطيرا على دونيتسك وتصيب 5 مدنيين

ترشيحاتنا

لا تأمنوا للتقلبات.. تحذير شديد من هيئة الأرصاد مع دخول فصل الخريف

حلم أم حقيقة.. ردود أفعال مدهشة من الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء 2023

مازدا 626 بمواصفات خليجي بـ 40 ألف جنيه

الإسكان: اعتماد الحسابات الختامية لعام 2022/2021 ومشروع الموازنة 2023/2024 لـ المقاولون العرب

بعد سقوط 6 أبراج.. البحر الأحمر: استقرار الخدمات الكهربائية بمرسى علم والقصير

سقوط أمطار .. الأرصاد تكشف 3 ظواهر جوية مؤثرة في طقس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى للمواطنين| الحكومة تتخذ خطوة صارمة.. تتسبب في تراجع الأسعار (تفاصيل)

القصة بدأت يوم جنازة ابنها.. عشريني يحتفل بعيد ميلاد زوجته الـ80 في أمريكا

نشرة المرأة و الصحة| تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان مايا دياب.. ونصائح للأمهات في بداية العام الدراسي

تنورة ونظارة شمس| شاهد.. أغرب أزياء الحيوانات خلال الاحتفال بيومها العالمي

فيديو

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ