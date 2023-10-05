في 24 ساعة.. القوات الأوكرانية تهاجم الأراضي الروسية بأكثر من 70 قذيفة

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، إن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 70 ذخيرة مختلفة على منطقة بيلجورود الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح جلادكوف عبر قناته على تطبيق "تيليجرام": "في منطقة فالويسكي، أطلقت القوات الأوكرانية 36 قذيفة من منظومة صواريخ جراد المتعددة الإطلاق على قرية بوركي، و3 قذائف مدفعية على قرية بيشانكا، و4 قذائف هاون على قرية نوفوبتروفكا، و8 قذائف مدفعية على قرية فيريجوفكا".

وأضاف جلادكوف: "وسقطت 7 قذائف مدفعية على قرية دوبروفكا، ولم تقع إصابات أو أضرار في أي من مستوطنات المنطقة".

وأشار جلادكوف إلى أنه في منطقة شيبيكينسكي، تم إطلاق قذيفتي هاون على موروم، وتم إسقاط ذخائر شظايا من طائرة بدون طيار، كما هاجم العدو القرية بطائرة انتحارية بدون طيار، ولم تقع إصابات، فيما تضررت إحدى مرافق البنية التحتية للاتصالات.

ولفت إلى تعرضت قرية نوفايا تافولجانكا لقصف بقذائف الهاون 5 مرات دون وقوع إصابات أو أضرار، وفي قرية سيريدا، سقطت شظايا ذخيرة من طائرة بدون طيار، ولم تقع إصابات أو أضرار أيضا.

وتابع: "في منطقة بيلجورود تعرضت قرية جورافليفكا لقصف مدفعي مرتين ولم تقع إصابات أو أضرار، وبعد أعمال الدفاع الجوي في قرية شيشينو تم تسجيل الأضرار في نوافذ أحد المنازل الخاصة وتحطمت، ولحقت أضرار بـ 4 سيارات، كما تضررت سيارة في قرية سيفريوكوفو".

وبحسب جلادكوف، فقد تعرضت أطراف قرية بلوتفيانكا للقصف بقذائف الهاون مرتين في منطقة فولوكونوفسكي، بينما أسقطت القوات الروسية في منطقة جرايفورونسكي طائرتين بدون طيار للعدو في قرية نوفوسترويفكا-فتوريا، ولم تقع إصابات أو أضرار.