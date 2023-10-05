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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تصريحات كاذبة .. محامي ترامب السابق يقاضي الرئيس الأمريكي

بايدن وترامب
بايدن وترامب

رفع رودي جولياني، المحامي السابق للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دعوى تشهير ضد الرئيس جو بايدن، بعد أن وصفه بأنه "بيدق روسي" خلال المناظرة الرئاسية لعام 2020.

وقال جولياني في مؤتمر صحفي خارج محكمة نيو هامبشاير حيث رفع الدعوى: “عندما يتم وصفك بأنك بيدق في يد روسيا وعندما يسميك مرشح ديمقراطي بارز كميسر للمعلومات المضللة الروسية، فإن ذلك أمر ضار للغاية”.

وأشار إلى أن العديد من عملاء شركته الاستشارية رفضوا العمل معه، مما تسبب في خسارته ملايين الدولارات.

وقال جولياني، إنه “لم يعمل أبدًا مع روسيا”.

وأضاف: "هذا ليس صحيحاً.. أثبت مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ذلك لم يكن صحيحاً قبل ستة أشهر من قوله. ثم أثبت مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ذلك غير صحيح مرة أخرى قبل ثلاثة أسابيع من قوله ذلك".

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وفي عام 2020، قال بايدن خلال المناظرة الرئاسية في ناشفيل إن جولياني كان يُستخدم "كبيدق في يد روسيا، حيث يتم تغذيته بمعلومات روسية وغير صحيحة".

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