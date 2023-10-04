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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تعرض بايدن لشتائم في البيت الأبيض؟.. فيديو يثير الجدل

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

انتشر مؤخرا مقطع فيديو يزعم ناشروه أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعرض لشتائم جماهير غاضبة أثناء كلمة له في حديقة البيت الأبيض.

ووثق الفيديو بايدن وهو يلقي خطابا بشأن قضية السلاح وحوادث إطلاق النار، قبل أن تتم مقاطعته من قبل أصوات "يزعم أنها كانت موجودة أثناء الخطاب" لكن من دون أن يظهروا في الفيديو.

بعدها ظهر بايدن وهو يواصل كلامه بالقول "إجلس واستمع لما سأقوله لاحقا"، إلا أن الأصوات تستمر في الفيديو وتواصل توجيه السباب له.

وحسب بحث أجرته قناة “الحرة”، لم تكن الحقيقة كذلك والمقطع المنشور يحمل تزييفا، فبالنسبة للخطاب، فهو صحيح، وكان بايدن قد ألقاه في البيت الأبيض، قبل نحو عام، وبالتحديد، في يوليو 2022، بمناسبة إقرار أول تشريع بشأن الأسلحة منذ أكثر من عقد.

وخلال ذلك الخطاب، قاطع شخص يدعى مانويل أوليفر، وهو والد أحد ضحايا حادثة إطلاق نار جماعي في ولاية فلوريدا، بايدن بالقول "عليك أن تفعل المزيد".

ويمكن سماع أوليفر، الذي فقد ابنه خواكين أوليفر البالغ من العمر 17 عاما في عام 2018، وهو يدعو بايدن لفتح مكتب بالبيت الأبيض لمنع العنف المسلح وتعيين مسؤول عن هذا الملف.

وكان الكثير من صراخ أوليفر غير مسموع في الحدث الذي أقيم في الهواء الطلق في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

ورد بايدن على مطالب أوليفر قائلا "لدينا واحد" فيما يتعلق بالدعوة إلى إنشاء مكتب فيدرالي مخصص للعنف المسلح.

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