جنرال أمريكي كبير يكشف عن ارتكاب بايدن خطئين فادحين ضد روسيا

قال القائد العام السابق للجيش الأمريكي في أوروبا، الجنرال المتقاعد بن هودجز، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ارتكب خطأين فادحين في مواجهة روسيا في الصراع الأوكراني.

وأضاف هودجز، في مقابلة مع صحيفة “رزيكزبوسبوليتا”، أن “بايدن لم يحدد الغرض من مشاركة واشنطن في الصراع، كما أنه يخشى بشكل مفرط من التهديد النووي من موسكو”.

وقال: “لم يحدد بعد ما هو هدفنا في هذه المواجهة، ولماذا نمنح كييف 50 مليار دولار أو أكثر”.

وأوضح هودجز : "نظرًا لعدم وجود هدف محدد، فمن الصعب جدًا على الولايات المتحدة اتباع سياسة منطقية تجاه أوكرانيا".

وأضاف أن “الخطأ الثاني للرئيس الأمريكي هو المخاوف المفرطة من التهديد النووي من روسيا”.

وأوضح هودجز، أن إدارة بايدن تضم العديد من الموظفين السابقين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما الملتزمين بالحوار مع موسكو.

ووفقا للقائد العام السابق للجيش الأمريكي في أوروبا، فإن النصر في الصراع في أوكرانيا سيحققه من يسيطر على شبه جزيرة القرم.