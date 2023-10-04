مديون بـ10 ملايين دولار.. نجل بايدن يدرس جمع التبرعات بسبب الفواتير القانونية

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن ديون هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فيما يتعلق بالإجراءات القانونية التي أحاطت به، تجاوزت 10 ملايين دولار.

وأوضحت “سي إن إن”، أن “المبلغ يتكون من تحقيق فيدرالي وإجراءات طلاقه ونفقة، بالإضافة إلى الدعاوى القضائية التي رفعها دفاعه ضد المعارضين”.

وأشارت إلى أن “البحث عن التمويل لم ينجح حتى الآن.. وبالتالي، فإن مبادرة إنشاء صندوق خاص لدفع التكاليف القانونية لبايدن الابن لم يتم تطويرها بعد”.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مصدر مقرب من هانتر بايدن، قوله: “لم يساعده أحد بالمال”.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإنه “من المتوقع أن يستمر المبلغ المستحق في الارتفاع.. وستضاف إليها أيضًا العملية المستمرة لاتهام هانتر بايدن بالتعامل بشكل غير قانوني مع الأسلحة”.