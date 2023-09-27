عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. الكشف عن تلقي هانتر بايدن مدفوعات مصدرها بكين

هانتر بايدن
هانتر بايدن

كشف رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، عن الوصول لبيانات مصرفية تقول إن هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقى مدفوعات مصدرها بكين في 2019، عندما كان والده مرشحًا لمنصب الرئيس.

وحسب “روسيا اليوم”، قال كومر: "لقد تم استدعائي، وحصلت على بيانات مصرفية تكشف أن هانتر بايدن تلقى مدفوعات مصدرها بكين في عام 2019 عندما كان جو بايدن مرشحا لمنصب الرئيس".

وأضاف: "وقد تم إدراج منزل جو بايدن في ديلاوير كعنوان المستفيد لكلا التحويلين الماليين من الصين". 

وفي 22 سبتمبر، طالبت المحكمة في ولاية ديلاوير بأن يحضر نجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن، جلسة محاكمته في قضية حيازة الأسلحة يوم 26 سبتمبر شخصيا.

ورفضت المحكمة التماس هانتر بايدن الذي طلب فيه السماح بحضور الجلسة عبر الفيديو.

وفي 14 سبتمبر الجاري، وجّهت السلطات القضائية الأمريكية 3 تهم متعلقة بحيازة الأسلحة إلى هانتر بايدن، وهو قد يواجه عقوبة أقصاها السجن 25 عاما في حال إدانته.

مجلس النواب الأمريكي بيانات مصرفية الأمريكي جو بايدن الأمريكية بايدن بكين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة روجينا تتعرض لحادث سير .. تفاصيل

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات.. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

اضبط ساعتك واستعد.. كم يوما يفصلنا عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي؟

رئيس تقنية الفيديو السابق يُفجّر مفاجأة بشأن أزمة أمين عمر والزمالك

أول رد من أمين عمر على أزمة مباراة الزمالك وكواليس التحقيق معه

اسم الرسول كامل ونسبه وأشهر أسمائه.. و10 معجزات حدثت يوم المولد النبوي

ترشيحاتنا

مفاجأة.. الكشف عن تلقي هانتر بايدن مدفوعات مصدرها بكين

قبل الانتخابات الرئاسية 2024 .. تعرف على اختصاصات الهيئة الوطنية

احتيال مالي وتضخيم لقيمة ثروته.. تهم جديدة تلاحق ترامب وأسرته قبل الانتخابات

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023 والمنحة الاستثنائية بأثر رجعي

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 .. الشروط وخطوات التقديم

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء.. مفاجأة في عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مزارع بريطاني يثير الجدل بأكبر خيارة في العالم.. لن تتوقع حجمها

حلاوة المولد.. طريقة عمل الشكلمة في البيت

بعد الولادة.. 10 صور أثارت الجدل لـ دينا داش خلال حملها

وهم بصري يخبرك الكثير عن شخصيتك وطريقة تفكيرك.. ماذا ترى؟

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ