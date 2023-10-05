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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة مدوية.. ترامب يخشى تعرضه للتسمم

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قالت المساعدة السابق في البيت الأبيض في عهد ترامب، كاسيدي هاتشينسون، إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يخشى التعرض للتسمم.

 

وحسب قناة “إيه بي سي” الأمريكية، قالت هاتشينسون: “ترامب لديه خوف قوي للغاية من التعرض للتسمم".

 

وأضافت:” يفضل ترامب تقديم الكاتشب في عبوات زجاجية، بحيث يمكن عند فتحها سماع صوت مميز يؤكد أن الحاوية لم يتم فتحها من قبل”.

 

وفي وقت سابق، طعن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بحُكم خلُص إليه قاضٍ في نيويورك يفيد بأن ترامب وشركته التي تهيمن عليها أسرته ضخموا بطريق الاحتيال، قيمة بضعة عقارات، وصافي ثروته بنحو 2.2 مليار دولار.

 

وتقدم ترامب بالطعن أمام قسم الاستئناف، وهي محكمة استئناف متوسطة الدرجة في مانهاتن، في الوقت الذي بدأت فيه محاكمة مدنية في القضية رفعتها ليتشا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، لتحديد المطالبات والعقوبات المتبقية.

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وتتهم ليتشا الرئيس السابق و 3 من أبنائه البالغين ومنظمة ترامب بالكذب لمدة 10 سنوات بشأن قيم الأصول، في "عملية احتيال مذهلة" استهدفت الحصول على شروط أفضل في القروض المصرفية والتأمين.

وفي 26 سبتمبر، وجد القاضي آرثر إنجورون من محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن "أدلة قاطعة" على أن ترامب ضخم في تقدير قيمة ثروته.

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