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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي إم دبليو ترفع الحظر الطوعي على بيع دراجاتها النارية

بي إم دبليو ترفع
بي إم دبليو ترفع الحظر الطوعي على بيع دراجاتها النارية

كشفت شركة بي إم دبليو البافارية الأمريكية عن استكمال إنتاج الدراجات النارية التابعة لشركة بي إم دبليو ، وذلك بعد انتهاء أعمال الاختبارات والتقييم التي تمت علي أنظمة العادم الخاصة بالدرجات النارية ، وبالتالي تم رفع الحظر الطوعي علي بيع الدرجات النارية التابعة لشركة بي إم دبليو داخل الولايات المتحدة .

 بي إم دبليو ترفع الحظر الطوعي على بيع دراجاتها النارية

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 بي إم دبليو ترفع الحظر الطوعي على بيع دراجاتها النارية

حيث أصدرت شركة بي إم دبليو قرار يوم 19 سبتمبر الماضي بوقف بيع جميع إصدارات الدراجات النارية التابعة لشركة بي إم دبليو التي تم حجزها ، وذلك من اجل قيام الشركة الألمانية بفحص المواد المستخدمة في احد مكونات أنظمة التبخير داخل دراجتها النارية والتي كان من الممكن أن تكون غير مطابقة للمواصفات .

 بي إم دبليو ترفع الحظر الطوعي على بيع دراجاتها النارية


وفي ذلك السياق أوضح أوليج ساتانوفسكي، المتحدث باسم شركة بي إم دبليو قائلا "  إن بي إم دبليو لا تستطيع حاليا تحديد فترة توقف المبيعات، مضيفا أن المشكلة لا تمثل خطورة على سلامة مستخدمي الدراجات، وبالتالي يمكن لأصحاب الدراجات استخدامها كالمعتاد".
 

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