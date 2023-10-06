 بي إم دبليو ترفع الحظر الطوعي على بيع دراجاتها النارية

كشفت شركة بي إم دبليو البافارية الأمريكية عن استكمال إنتاج الدراجات النارية التابعة لشركة بي إم دبليو ، وذلك بعد انتهاء أعمال الاختبارات والتقييم التي تمت علي أنظمة العادم الخاصة بالدرجات النارية ، وبالتالي تم رفع الحظر الطوعي علي بيع الدرجات النارية التابعة لشركة بي إم دبليو داخل الولايات المتحدة .
حيث أصدرت شركة بي إم دبليو قرار يوم 19 سبتمبر الماضي بوقف بيع جميع إصدارات الدراجات النارية التابعة لشركة بي إم دبليو التي تم حجزها ، وذلك من اجل قيام الشركة الألمانية بفحص المواد المستخدمة في احد مكونات أنظمة التبخير داخل دراجتها النارية والتي كان من الممكن أن تكون غير مطابقة للمواصفات .
وفي ذلك السياق أوضح أوليج ساتانوفسكي، المتحدث باسم شركة بي إم دبليو قائلا " إن بي إم دبليو لا تستطيع حاليا تحديد فترة توقف المبيعات، مضيفا أن المشكلة لا تمثل خطورة على سلامة مستخدمي الدراجات، وبالتالي يمكن لأصحاب الدراجات استخدامها كالمعتاد".