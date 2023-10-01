سعر ومواصفات بي إم دبليو الفئة الخامسة | صور

كشفت شركة بي إم دبليو المتخصصة في صناعة السيارات الألمانية، عن طرازين جديدين يعتمدان على نظام الهجين Plug-in ، وهما بي إم دبليو 530e ، و بي إم دبليو 550e xDrive .

بي إم دبليو السيدان الهجين الجديدة

- محركات بي إم دبليو الهجين الجديدة

بي إم دبليو السيدان الهجين الجديدة

- بي إم دبليو 530e

بي إم دبليو السيدان الهجين الجديدة

تحصل سيارة بي إم دبليو 530e علي قوتها من محرك هجين 4 سلندر ، ومحرك كهربائي يعطي قوة 299 حصان ، ويمكن لسيارة بي إم دبليو 530e أن تقوم بقطع مدي سير يصل الي 103 كم ، وتتسارع بي إم دبليو 530e من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 230 كم/ساعة .

- بي إم دبليو 550e xDrive

بي إم دبليو السيدان الهجين الجديدة

تعمل سيارة بي إم دبليو 550e xDrive بنظام الدفع الرباعي ، وتخرج قوة 489 حصان ، ويمكنها أن تقوم بقطع مسافة سير تصل الي 90 كم ، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، وبطارية سعه 19.4 كيلووات/ساعة، وتستهلك من الوقود 0.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل بي إم دبليو 550e xDrive من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .

-سعر بي إم دبليو السيدان الهجين الجديدة

مقصورة بي إم دبليو السيدان الهجين الجديدة

تباع سيارة بي إم دبليو 530e بسعر 65.300 ألف يورو ، أي ما يعادل 2 مليون و 140 ألف جنيه مصري تقريباً .

سعر سيارة بي إم دبليو 550e xDrive يصل الي 77.300 ألف يورو ، أي ما يعادل 2 مليون و535 ألف جنيه مصري تقريباً .