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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات بي إم دبليو الفئة الخامسة | صور

بي إم دبليو السيدان
بي إم دبليو السيدان الهجين الجديدة

كشفت شركة بي إم دبليو المتخصصة في صناعة السيارات الألمانية، عن طرازين جديدين يعتمدان على نظام الهجين Plug-in ، وهما بي إم دبليو 530e ، و بي إم دبليو  550e xDrive .

 بي إم دبليو السيدان الهجين الجديدة

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- محركات بي إم دبليو الهجين الجديدة

 بي إم دبليو السيدان الهجين الجديدة

- بي إم دبليو 530e

 بي إم دبليو السيدان الهجين الجديدة

تحصل سيارة بي إم دبليو 530e علي قوتها من محرك هجين  4 سلندر ، ومحرك كهربائي يعطي قوة 299 حصان ، ويمكن لسيارة بي إم دبليو 530e أن تقوم بقطع مدي سير يصل الي 103 كم ، وتتسارع بي إم دبليو 530e  من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 230 كم/ساعة .

-  بي إم دبليو  550e xDrive

 بي إم دبليو السيدان الهجين الجديدة

تعمل سيارة  بي إم دبليو  550e xDrive بنظام الدفع الرباعي ، وتخرج قوة 489 حصان ، ويمكنها أن تقوم بقطع مسافة سير تصل الي 90 كم ، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، وبطارية سعه 19.4 كيلووات/ساعة، وتستهلك من الوقود 0.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل بي إم دبليو  550e xDrive  من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .

-سعر بي إم دبليو السيدان الهجين الجديدة

مقصورة بي إم دبليو السيدان الهجين الجديدة

تباع سيارة بي إم دبليو 530e بسعر 65.300 ألف يورو ، أي ما يعادل 2 مليون و 140 ألف جنيه مصري تقريباً .

سعر سيارة بي إم دبليو  550e xDrive يصل الي 77.300 ألف يورو ، أي ما يعادل 2 مليون و535 ألف جنيه مصري تقريباً .

نظام الدفع الهجين Plug-in نظام الهجين Plug-in بي إم دبليو 530e بي إم دبليو 550e xDrive نظام الدفع الرباعي xDrive بي إم دبليو

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