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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات عائلية 2023 تباع بسعر السوق| صور

سيارات عائلية 2023
سيارات عائلية 2023 تباع بسعر السوق

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات الجديدة موديل 2023 باقة متنوعة من الطرازات التي يرغب المواطنين في الحصول عليها رغم زيادة أسعارها لدي الوكلاء ومنها سيارة بي ام دبليو X2 ، وفولكس فاجن تيجون ، وكوبرا فورمينتور، وكيا سورينتو ، وفولفو XC 40 ، حيث تعود الزيادة الي الأحداث التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات عائلية 2023 تباع بسعر السوق :


1-  فولفو XC 40

تستمد فولفو XC 40 موديل 2023 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.9 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم أقصي للدوران يصل الي 300 نيوتن/متر، وقوة 197 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 230 كم/ساعة .

فولفو XC 40

تباع سيارة فولفو XC 40 موديل 2023 داخل سوق السيارات بسعر 2 مليون و 400 ألف جنيه .

2- كيا سورينتو موديل 2023

عزم دوران كيا سورينتو يصل الي 350 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتخرج قوة 230 حصان، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات .

كيا سورينتو موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة كيا سورينتو موديل 2023 تباع بسعر 2 مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الثانية  من سيارة كيا سورينتو موديل 2023 تباع بسعر 2 مليون و 399 ألف جنيه .

3- كوبرا فورمينتور

تنقل قوة سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2023 الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 190 حصان، ذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 2000 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران يصل الي 320 نيوتن/متر، وتصل سرعة كوبرا فورمينتور القصوى الي 218 كم/ساعة .

كوبرا فورمينتور

تتواجد سيارة كوبرا فورمينتور موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 100 ألف جنيه للفئة الأولي ، و 2 مليون و 215 ألف جنيه للفئة الثانية .

4- فولكس فاجن تيجون موديل 2023

قوة  فولكس فاجن تيجون  تصل الي 150 حصان، وعزم دوران محركها يصل الي 250 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 215 كم/ساعة .

فولكس فاجن تيجون موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة  فولكس فاجن تيجون موديل 2023 تباع بسعر 2 مليون و 140 ألف جنيه .

الفئة الثانية من فولكس فاجن تيجون موديل 2023 تباع بالسوق المصري للسيارات بسعر 2 مليون و 300 ألف جنيه .

5- بي ام دبليو X2 موديل 2023

تحتاج بي ام دبليو X2 الي 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في مدة تصل الي 6.9 ثانية، وتخرج قوة 140 حصان، وتنتج عزم دوران يصل الي 220 نيوتن/متر ، ويصل سعة خزان وقود سيارة بي ام دبليو X2 الي 51 لتر .

بي ام دبليو X2 موديل 2023

تأتي سيارة بي ام دبليو X2 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصر بفئه واحدة يصل سعرها الي 3 مليون و 700 ألف جنيه .

قطاع صناعة السيارات فولفو XC 40 موديل 2023 كيا سورينتو كيا سورينتو موديل 2023 بي إم دبليو X2 موديل 2023 فولكس فاجن تيجون موديل 2023

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