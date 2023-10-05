البنتاجون: أسقطنا طائرة مسيرة تركية في سوريا دفاعا عن النفس

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الخميس، إنها أسقطت طائرة مُسيرة تركية في سماء سوريا دفاعا عن النفس، مشيرة إلي أن الحادثة لن تؤثر على علاقة واشنطن مع أنقرة.

وأكد البنتاجون، أنه “يعارض أي عملية عسكرية تركية ضد حزب العمال الكردستاني في سوريا لما لها من تأثير على أنشطة محاربة داعش”.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مسؤول أمريكي، عن سبب استهداف مقاتلة "إف 16" لطائرة تركية مسيرة في شمال شرق سوريا.

وأكد المسئول الذي لم يكشف عن هويته، أن إسقاط مسيرة تركية فوق شمال شرق سوريا، كان بسبب تحليقها قرب القوات الأمريكية ولم تبتعد رغم إجراء اتصالات معها.

وكشف المسئول الأمريكي في تصريحات صحفية، عن سر بشأن الطائر المسيرة، مبينا أنهم لا يعتقدوا أن المسيرة التي تم إسقاطها تتبع للجيش التركي بل لجهة أمنية تركية أخرى.