سوريا.. الجيش يضرب معاقل الإرهاب بلا هوادة



أفادت قناة الميادين بأن الجيش السوري يقوم بقصف وبكثافة مواقع هيئة تحرير الشام والحزب الإسلامي التركستاني على أطراف إدلب وفي قرى جبل الزاوية.

واكدت وزارة الخارجية السورية ان الجريمة تعبر عن إمعان مرتكبيها في نهجهم الإرهابي الدموي الوحشي الذي عانى منه شعبنا على مدار السنوات الماضية

وقالت الخارجية : هذا العمل الإرهابي لن يثني سوريا عن المضي قدماً في سعيها لاستئصال آفة الإرهاب ورعاته

كما تتعهدت وزارة الخارجية السورية حيث سترد بكل قوة وحزم على التنظيمات الإرهابية أينما وجدت على أراضيها حتى القضاء التام عليها