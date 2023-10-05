مسئول أمريكي يكشف سرا خطيرا عن إسقاط الطائرة المسيرة التركية فوق سوريا

كشف مسؤول أمريكي اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، عن سبب استهداف مقاتلة "إف 16" لطائرة تركية مسيرة في شمال شرق سوريا.

وأكد المسئول الذي لم يكشف عن هويته، أن إسقاط مسيرة تركية فوق شمال شرق سوريا، كان بسبب تحليقها قرب القوات الأمريكية ولم تبتعد رغم إجراء اتصالات معها.

وكشف المسئول الأمريكي في تصريحات صحفية، عن سر بشأن الطائر المسيرة، مبينا أنهم لايعتقدوا أن المسيرة التي تم إسقاطها تتبع للجيش التركي بل لجهة أمنية تركية أخرى.

وأوضح أن عدة مسيرات تركية شنت في السابق هجمات على أهداف بالقرب من قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا.

وأشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وقائد الأركان تحدثا مع المسؤولين في أنقرة بشأن إسقاط المسيرة التركية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكد مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز أن طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 أسقطت طائرة تركية بدون طيار كانت تعمل بالقرب من القوات الأمريكية في سوريا.

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن الولايات المتحدة أجرت عدة اتصالات مع المسؤولين الأتراك لتحذيرهم من أنهم يعملون بالقرب من القوات البرية الأمريكية.