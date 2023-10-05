عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أمريكي يكشف سرا خطيرا عن إسقاط الطائرة المسيرة التركية فوق سوريا

طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار

كشف مسؤول أمريكي اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، عن سبب استهداف مقاتلة "إف 16" لطائرة تركية مسيرة في شمال شرق سوريا.

 وأكد المسئول الذي لم يكشف عن هويته، أن إسقاط مسيرة تركية فوق شمال شرق سوريا، كان بسبب تحليقها قرب القوات الأمريكية ولم تبتعد رغم إجراء اتصالات معها.

وكشف المسئول الأمريكي في تصريحات صحفية، عن سر بشأن الطائر المسيرة، مبينا أنهم لايعتقدوا أن المسيرة التي تم إسقاطها تتبع للجيش التركي بل لجهة أمنية تركية أخرى.

وأوضح أن عدة مسيرات تركية شنت في السابق هجمات على أهداف بالقرب من قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا.

وأشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن،  وقائد الأركان تحدثا مع المسؤولين في أنقرة بشأن إسقاط المسيرة التركية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكد مسؤولان أمريكيان لوكالة رويترز أن طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 أسقطت طائرة تركية بدون طيار كانت تعمل بالقرب من القوات الأمريكية في سوريا.

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن الولايات المتحدة أجرت عدة اتصالات مع المسؤولين الأتراك لتحذيرهم من أنهم يعملون بالقرب من القوات البرية الأمريكية.

إسقاط الطائرة المسيرة التركية سوريا اف 16 طائرة تركية القوات الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

بعد جدل إغلاق كليات قمة..خبير: مقترح غير مقبول بدون دراسة مستفيضة |خاص

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

قاض تونسي يصدر حكما ضد عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

ترشيحاتنا

خبراء التعليم يتحدثون عن وضع المعلم وأهمية رسالته في مصر| خاص

الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على يونيون سان جيلواز في الدوري الأوروبي

رد مزلزل من الجيش السوري بعد انفجار الكلية الحربية | فيديو

غادة عبد الرازق تبكي على الهواء.. فيديو

مصطفى بكري: بيان البرلمان الأوروبي تدخل سافر بالشئون المصرية

برئاسة حازم بدوي.. متى يبدأ التشكيل الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات عمله؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة صيفية مبهجة.. هيدي كرم تستعرض جمالها | شاهد

تظاهرة في حب الطبيب.. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

تصميم مختلف.. منى زكي تثير ضجة بفستانها| شاهد

فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

تطورات حالة الطقس في مرسى مطروح.. الأمطار توقفت| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ