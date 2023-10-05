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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غادة عبد الرازق تفجر مفاجأة عن سبب زواجها وهي صغيرة.. فيديو

غادة عبدالرازق
غادة عبدالرازق

حلتّ الفنانة غادة عبدالرازق ضيفة ببرنامج "معكم" منى الشاذلي، على قناة "ON"، برفقة ابنتها وحفيدتاها.

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وكشفت الفنانة غادة عبدالرازق، سبب زواجها في سن صغير، قائله: "مكنتش مضطرة، أنا كانت عقدتي هي أني نفسي أخرج".

 

وأضافت: "كنت بشوف أختي مخطوبة، وكانت علشان مخطوبة بتخرج، فأنا كنت هموت عايزه أخرج"، لافته: "والدي مات وأنا عندي 12 سنة، وأختي كانت بتخرج وهي مخطوبة وأنا كنت هموت وأخرج".

 

وتابعت: "نص الحكاية كانت حب والنص التاني علشان أخرج"، مضيفه: "الزواج في سن صغير كان وسيلة للتحرر".


وتتحدث خلال اللقاء عن تجربتها الدرامية الأخيرة، ودورها المركب كطبيبة نفسية تعاني من حُب الامتلاك.

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