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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طلبت له الشرطة.. غادة عبد الرازق تروي تجربتها مع طبيب نفسي.. فيديو

غادة عبدالرازق
غادة عبدالرازق

حلتّ الفنانة غادة عبدالرازق ضيفة ببرنامج "معكم" منى الشاذلي، على قناة "ON"، برفقة ابنتها وحفيدتيها.

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غادة عبد الرازق: 30 سنة باخد علاج نفسي.. فيديو

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وروت غادة عبدالرازق تجربتها مع الأطباء النفسيين، قائلة: "من فترة ذهبت لطبيب نفسي شهير جدًا، عشان كان عندي مشكلة، أول ما دخلت العيادة لقيت الدكتور قاعد بيلف بالكرسي طول ما هو بيسألني وأنا أجاوبه، وفي الآخر قلت له، إيه رأيك يا دكتور، لقيته كتب لى روشتة أدوية كتير، وقالى خدى الأدوية دي لمدة أسبوعين وبعدين تعالى".

 

وأضافت: "وأنا خارجة من عنده لقيته قاعد بردو بيلف بالكرسي، ده عصبني جدا.. طلعت قلت للممرضة نصيحة مني لازم تبلغي عنه الشرطة.. ده محتاج دكتور".


وتتحدث خلال اللقاء عن تجربتها الدرامية الأخيرة، ودورها المركب كطبيبة نفسية تعاني من حُب الامتلاك.
 

غادة عبد الرازق الأطباء النفسيين الفنانة غادة عبدالرازق برنامج معكم منى الشاذلى معكم منى الشاذلى

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