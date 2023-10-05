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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غادة عبد الرازق تبكي على الهواء.. فيديو

غادة عبدالرازق
غادة عبدالرازق

حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة ببرنامج "معكم" منى الشاذلي، على قناة "ON"، برفقة ابنتها وحفيدتاها.

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وفوجئت غادة عبد الرازق بالتصفيق الحاد من قبل الجمهور فور دخولها الاستوديو، معلقه: "هعيط"، لترد منى الشاذلي قائله: "أنا لسه متكلمتش يا غادة".

وبكت الفنانة غادة عادل على الهواء فور دخولها الاستوديو، لتعلق منى الشاذلي، قائله: "دخول ملكي يليق بموهبتك".


وقالت غادة عبد الرازق: "لما بحس أن الناس بتحبني أوي ده بيأثر فيا".


وتتحدث خلال اللقاء عن تجربتها الدرامية الأخيرة، ودورها المركب كطبيبة نفسية تعاني من حُب الامتلاك.
 

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