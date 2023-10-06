الغرفة التجارية بجنوب سيناء تفتح باب الانضمام للشعب

أعلن محمد وحيد رئيس مجلس إدارة الغرفه التجارية عن فتح باب الانضمام للجمعيات العمومية و الترشح لعضوية مجالس إدارات الشُعب التجارية التي تنتهي دوراتها بنهاية 31/12/2027، والشُعب المنشأة حديثًا، وذلك في ضوء لائحة النظام الأساسي للشُعب النوعية للغرف التجارية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2003.

وأوضحت الغرفة التجارية إن الشُعب التجارية الموجوده حاليا هي " شُعبة تجار المواد الغذائيه - شُعبة تجار مواد البناء - شُعبة أصحاب المطاعم والمقاهى- شُعبة أصحاب المواد البتروليه - شُعبة تجار المخابز والدقيق ، شعبه أصحاب محلات الجزارة- شعبه الاسماك- شعبه المقاولات- شعبه أصحاب المكاتب السياحية ومايستجد ويستحدث من شعب أخرى.

وطالبت الغرفة جنوب سيناء مزاولي هذه الأنشطة التجارية الراغبين في الانضمام للجمعية العمومية أو الترشح لعضوية مجالس إدارات هذه الشُعب التجارية مراجعة إدارة الشُعب التجارية بمقر الغرفة لاستكمال الأوراق المطلوبة ، وعلى راغبي الترشح لعضوية مجالس إدارات الشُعب إيداع خزينة الغرفة التأمين المُقرر، وسيتم تحديد مواعيد انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للشُعب، وإخطار المتقدمين عقب استيفاء الإجراءات المتبعة في هذا الشأن على أن يتم تحديد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للشُعب التي استوفت إجراءات تشكيلها تباعًا، على أن يتم إحضار صور هذه المستندات والأصول للاطلاع " صحيفة القيد بالسجل التجاري ( ساري ) - إيصال سداد رسوم الغرفة واشتراك الشُعبة لعام 2023 - بطاقة الرقم القومي للمُرشح، علمًا بأن مدة استقبال الطلبات للانضمام للجمعية العمومية أو الترشح لعضوية مجالس إدارات الشُعب سالفة الذكر من ١٥ اكتوبر ٢٠٢٤حتى ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ على أن يتم تحديد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للشُعب التي استوفت إجراءات تشكيلها تباعًا .

واضاف وحيد أن إعادة تشكيل هذه الشُعب التجارية يأتي ضمن خطة الغرفة لتطوير وتنمية القطاعات المختلفة وتنشيط كافة الشُعب التجارية، بما ينعكس على النشاط التجاري ككل، وهو ما يدعم الاقتصاد القومي، خاصة أن كل شُعبة تسعى إلى تنمية قطاعها من خلال متابعة نشاطها ومتطلبات ومقترحات الجمعية العمومية لها ومناقشتها وتنقيتها ورفعها إلى مجلس إدارة الغرفة.

رئيس الغرفة التجارية