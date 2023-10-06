عقب اعتذاره | رجاء خاص من حسام عاشور لـ الخطيب

وجه حسام عاشور نجم وقائد الأهلي رجاء خاص لـ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي .

وأكد حسام عاشور في تصريحات تلفزيونية أنه يكن كل الاحترام والتقدير للخطيب وكان يتمني أن يبقي داخل الأهلي بنهاية مشواره الكروي .

وأضاف حسام عاشور أنه شرف لاي للاعب أن تقام مباراة اعتزاله في الأهلي وهو ما يرغب ويسعي لتحقيقه حاليا مشددا أن الأهلي هو من صنع اسم حسام عاشور .

حسام عاشور : الجماهير مازالت تحبني و تحترمني

وقال حسام عاشور إن الجماهير مازالت تحبه و تحترمه وتقدر مشواره مع الأهلي.

وكان حسام عاشور قد أعلن اعتذاره لـ الخطيب عما ما بدر منه خلال السنوات الماضية .