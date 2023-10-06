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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لفترة قصيرة .. ترامب : سأقبل منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيقبل دورًا قصير المدى كرئيس لمجلس النواب ليكون بمثابة “موحد” للحزب الجمهوري حتى يتوصل المشرعون إلى قرار بشأن من يجب أن يتولى هذا المنصب.

وتمت إقالة النائب كيفن مكارثي، الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، من منصب رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء بعد أن قدم النائب مات جايتس، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، إجراءً ضده يعرف باسم اقتراح الإخلاء، متهماً إياه بالإخلال بالوعود التي قطعها على نفسه.

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وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز::” لقد طُلب مني التحدث كموحد لأن لدي الكثير من الأصدقاء في الكونغرس “، “إذا لم يحصلوا على التصويت، سألوني إذا كنت سأفكر في تولي منصب رئيس البرلمان حتى يحصلوا على شخص لفترة أطول، لأنني سأترشح للرئاسة”.

واضاف ترامب “سألوني إذا كنت سأقوم بذلك لفترة قصيرة من الوقت من أجل الحزب، حتى يتوصلوا إلى نتيجة – أنا لا أفعل ذلك لأنني أريد ذلك – سأفعل ذلك إذا لزم الأمر، إذا لم يتمكنوا من ذلك”.

ولم يحدد ترامب من الذي سأله، على الرغم من أن عددًا من المشرعين من الحزب الجمهوري قالوا إنه يفضلونه لمنصب المتحدث.

ومنذ الإطاحة بمكارثي، أعلن كل من رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيم جوردان، الجمهوري عن ولاية أوهايو، وعضو الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز، الجمهوري عن لوس أنجلوس، عن ترشحهما لمنصب رئيس مجلس النواب.

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