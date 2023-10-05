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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. ترامب يستعد لرئاسة مجلس النواب الأمريكي

دونالد ترامب
دونالد ترامب

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلاً عن مصدر مجهول في الحزب الجمهوري، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد يذهب إلى مبنى الكابيتول الأسبوع المقبل ويقدم نفسه كمرشح لمنصب رئيس مجلس النواب.

وأوضحت “بوليتيكو”، أن "الرئيس السابق دونالد ترامب يفكر في زيارة مبنى الكابيتول الأسبوع المقبل، حيث يكون منفتحا على تقديم نفسه كمرشح لمنصب رئيس مجلس النواب”، لكنها أشارت إلى أنه "لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد".

وأمس، لم يؤيد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن يصبح خليفة لكيفن مكارثي رئيس مجلس النواب السابق، وذلك عندما سئل عن المنصب الشاغر.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال "ترامب": "لقد اتصل بي الكثير من الناس بخصوص الأمر.. كل ما يمكنني قوله هو أننا سنفعل كل ما هو أفضل للبلاد والحزب الجمهوري”.

وأضاف: وهو في طريقه إلى قاعة المحكمة لحضور اليوم الثالث من محاكمة الاحتيال المدنية في نيويورك: "لدينا بعض الأشخاص الرائعين".

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ولم يقل ترامب أي شيء عن الإطاحة بمكارثي الذي تمت إقالته في تصويت تاريخي يوم الثلاثاء، وقال بعد ذلك إنه لن يترشح مرة أخرى لمنصب رئيس البرلمان مرة أخرى.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق مجلس النواب

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