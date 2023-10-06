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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الاكتئاب يقودك لهذه المضاعفات الخطيرة.. احذر عدم علاجه

مضاعفات خطيرة تصيبك
مضاعفات خطيرة تصيبك عند الإصابة بالاكتئاب

يعد الاكتئاب اضطراب مزاجي يسبب شعورًا دائمًا بالحزن وفقدان الاهتمام بكل ما حولك، ويؤثر الاكتئاب على الشعور والتفكير والسلوك، ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية. 

 

مضاعفات خطيرة تصيبك عند الإصابة بالاكتئاب

 

قد يواجه من يعانون من الاكتئاب من صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية العادية، وأحيانًا قد تشعر كما لو أن الحياة لا تستحق العيش، وفقا لما نشر في موقع “مايوكلينك” الطبي.

 

أعراض إذا ظهرت على الشخص فهو يعاني من الاكتئاب.. احذره

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ويترك الاكتئاب آثر وخيم على الشخص وعائلته، ويتفاقم الاكتئاب غالبًا في حالة إهمال علاجه، مما يؤدي إلى مشكلات انفعالية وسلوكية وصحية والتي تؤثر على كل مجالات الحياة.

 

وتتضمن المضاعفات المقترنة بالاكتئاب، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي:

_ زيادة الوزن أو السمنة والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب أو الداء السكري.

 

مضاعفات خطيرة تصيبك عند الإصابة بالاكتئاب

 

_ الألم أو المرض البدني

_ إدمان المواد الكحولية أو المخدرة.

_ القلق واضطراب الهلع أو رهاب العلاقات الاجتماعية.

_ الصراعات الأسرية أو صعوبة العلاقات والمشكلات في العمل أو المدرسة.

_ العزلة الاجتماعية.

_ الشعور بالرغبة في الانتحار أو محاولات فعله.

_ تشويه الذات، مثل : جرح النفس

_ الوفاة المبكرة نتيجة الحالات الطبية 

الإكتئاب اضطراب مزاجي المشاكل العاطفية زيادة الوزن السمنة العزلة الإجتماعية

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