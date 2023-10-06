احمي نفسك من الإصابة بالاكتئاب.. باتباع هذه النصائح

يسبب الإكتئاب الشعور الدائم بالحزن وفقدان الاهتمام بكل ما يحيط بك، ويؤثر على الشعور والتفكير والسلوك، ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية.

طرق للوقاية من الإصابة بالإكتئاب

قد يواجه من يعانون من الإكتئاب من صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية العادية، وأحيانًا قد تشعر كما لو أن الحياة لا تستحق العيش، وفقا لما نشر في موقع “مايوكلينك” الطبي.

ولا توجد طريقة مؤكدة للوقاية من الإكتئاب، ومع ذلك، يمكن بعض النصائح البسيطة ان تساعدك في الحد من الإصابة بالإكتئاب، وتشمل:

_ اتخذ الخطوات اللازمة للتحكم في الضغط النفسي، لزيادة المرونة ولرفع درجة تقدير الذات.

طرق للوقاية من الإصابة بالإكتئاب

_ تواصل مع العائلة والأصدقاء، لا سيما في أوقات الأزمات، لمساعدتك على الصمود أمام الصعوبات.

_ احصل على علاج عند ظهور أي علامة على وجود مشكلة، وذلك للمساعدة في منع الإكتئاب من التدهور.

_ فكر في الحصول على علاج طويل المدى للمساعدة على منع انتكاس عودة أعراض الإكتئاب مرة أخرى.