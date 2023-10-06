قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة سهلة للأهلي وصعبة لبيراميدز وديربي تونسي منتظر

أقيمت اليوم الجمعة، الموافق 6-10-2023، قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا، في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، بتواجد الأهلي وبيراميدز من مصر.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب سانت جورج الأثيوبي بينما تأهل فريق بيراميدز إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الجيش الرواندي.

وجاءت قرعة دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولى: نواذيبو الموريتاني، تي بي مازيمبي، بيراميدز، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي



المجموعة الثانية: جواننج جالاكسي البوتسواني، أسيك ميموزا العاجي، سيمبا التنزاني، الوداد المغربي



المجموعة الثالثة: النجم الرياضي الساحلي، الهلال السوداني، بترو أتليتكو الأنجولي، الترجي التونسي

المجموعة الرابعة: مادياما الغاني، يانج أفريكانز التنزاني، شباب بلوزداد الجزائري، الأهلي