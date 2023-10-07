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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تقدم هاتف X100 Pro بدعم الإتصال بالأقمار الصناعية

Vivo
Vivo

ترددت تسريبات تؤكد أن شركة "فيفو" الصينية سوف تطلق هاتفها الرائد القادم طراز Vivo X100 Pro، بخاصية الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وفقًا لما نشره موقع Weibo مؤخرًا بواسطة WhyLab. 

تم رصد الجهاز الجديد موبايل  فيفو  Vivo X100 Pro برقم الموديل V2309A، مؤخرًا على قائمة شهادة MIIT التي توضح أنه يأتي بخاصية الاتصال عبر الأقمار الصناعية ثنائي الاتجاه. وفقًا للتقرير، سيكون جهاز X100 pro قادرًا على إرسال واستقبال النصوص والصور والتسجيلات الصوتية وحتى مقاطع الفيديو دون أن يكون في نطاق الشبكة الخلوية.

على الأرجح سيكون تشغيل هذه الميزة بواسطة معالجات Unisoc V8821، والتي تم الإعلان عنها في شهر يوليو الفائت وتدعى تقارير أن Vivo كانت أحد شركاء Unisoc في تطوير هذه الرقائق الإلكترونية، وهي مصممة خصيصًا لشبكات 5G غير الأرضية (NTNs) التي ستتعامل مع الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

Vivo 

يعد الاتصال عبر الأقمار الصناعية ميزة جديدة يبدو أنها تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للهواتف الرائدة موديلات العام الحالي، يمكن استخدامه للتواصل مع خدمات الطوارئ إذا تقطعت بك السبل في منطقة لا توجد بها خدمة خلوية.

أطلقت شركة آبل Apple ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية لأول مرة مع سلسلة هواتف آيفون iPhone 14 كميزة أمان إضافية وقت الطواريء، وبعدها بدأت الشركات الأخرى العاملة بنظام أندرويد Android في تقليدها، ومؤخرا أطلقت شركة هواوي هاتفها الرائد  Huawei Mate 60 Pro مع ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية. الآن، Vivo تنضم إلى القافلة.

من المتوقع أن يتم تشغيل Vivo X100 Pro بواسطة معالج ميدياتك وتحديدا شريحة MediaTek Dimensity 9300، بينما من المرجح أن يحصل طراز Pro + على شريحة من "كوالكوم" وهي Snapdragon 8 Gen 3 من الجيل الثالث، وستأتي سلسلة Vivo X100 بشهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار.

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ومن المتوقع أن يتم إطلاق هاتف  فيفو  الجديد في الصين بحلول نهاية هذا العام. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان الاتصال عبر الأقمار الصناعية سيكون متاحًا في جميع الأسواق.

وفي أخبار ذات صلة، أطلقت "فيفو" مؤخرًا الهواتف الذكية Vivo V29 وV29 Pro في الهند. يتميز كلا الهاتفين الذكيين بشاشة AMOLED كبيرة بمعدل تحديث 120 هرتز.

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